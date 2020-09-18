Мужчина сломал незнакомцу обе ноги из-за грубых слов о его штанах

Краснодарец избил мужчину за грубое высказывание о цвете его штанов.

Как сообщает РИА Новости, житель Краснодара в ходе конфликта, который возник из-за цвета его штанов, сломал обе ноги незнакомцу. Злоумышленник пояснил, что напал на незнакомца в момент, когда тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в грубой форме прокомментировал его внешний вид, в частности, цвет штанов.

Управление МВД по Краснодару сообщает, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.