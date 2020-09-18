В Домодедово грабитель поджёг банк и скрылся

В Домодедово после несостоявшегося ограбления злоумышленник поджёг банк и скрылся.

Как сообщает пресс-служба МВД, в дневное время в один из банков Подмосковья зашёл мужчина в куртке с капюшоном, его лицо было скрыто медицинской маской. Злоумышленник отправился к кассе и, угрожая кассиру расправой, потребовал отдать ему деньги. Девушка испугалась и выбежала за дверь. После этого преступник достал принесенную с собой бутылку с зажигательной смесью, поджёг её и бросил в кассовое помещение, после чего скрылся.

Изучив записи с камер наблюдения, оперативники установили, что к преступлению причастен житель Тульской области. В настоящее время он задержан и заключён под стражу. Расследование продолжается.