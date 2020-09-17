Мошенницы "сняли порчу" с пенсионерки за 370 тысяч рублей

Поддавшись на уловки лжецелительниц, пенсионерка из Краснодарского края отдала им 370 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, к пожилой женщине на улице подошла незнакомая ей дама, которая сообщила, что на ней порча, но незнакомка способа ее снять. В этот же момент к ним подошла ещё одна женщина, которая благодарила незнакомку за снятие порчи.

Испугавшись, пенсионерка отдала злоумышленнице все свои сбережения.

В полицию обратилась внучка потерпевшей, которая сообщила, что её бабушка стала жертвой мошенниц. Оперативникам удалось по горячим следам задержать преступниц. Суд вынес им приговор в виде полутора и двух с половиной лет колонии общего режима.