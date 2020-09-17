Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Динамо" в случае победы в Тбилиси сыграет с "Гранадой"
Идею омбудсмена создать реестр педофилов поддержали в Совете матерей
Стипендии российских студентов проиндексируют с 2021 года
Ситуацию в Белоруссии будет расследовать мировая общественность
У губернатора Пермского края подтвердился коронавирус
Учёные выяснили, какие бактерии живут на мобильных телефонах
В третьем клубе КХЛ вспышка коронавируса
На проведение переписи населения нашлись ещё 12,5 млрд рублей
Чак Фини отдал всё состояние на добрые дела

Мошенницы "сняли порчу" с пенсионерки за 370 тысяч рублей

Поддавшись на уловки лжецелительниц, пенсионерка из Краснодарского края отдала им 370 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, к пожилой женщине на улице подошла незнакомая ей дама, которая сообщила, что на ней порча, но незнакомка способа ее снять. В этот же момент к ним подошла ещё одна женщина, которая благодарила незнакомку за снятие порчи.

Испугавшись, пенсионерка отдала злоумышленнице все свои сбережения.

В полицию обратилась внучка потерпевшей, которая сообщила, что её бабушка стала жертвой мошенниц. Оперативникам удалось по горячим следам задержать преступниц. Суд вынес им приговор в виде полутора и двух с половиной лет колонии общего режима.

Последние материалы
"Динамо" в случае победы в Тбилиси сыграет с "Гранадой"
Идею омбудсмена создать реестр педофилов поддержали в Совете матерей
Стипендии российских студентов проиндексируют с 2021 года
Ситуацию в Белоруссии будет расследовать мировая общественность
У губернатора Пермского края подтвердился коронавирус
"Не наживаться, а стратегически планировать"
Учёные выяснили, какие бактерии живут на мобильных телефонах
В третьем клубе КХЛ вспышка коронавируса
На проведение переписи населения нашлись ещё 12,5 млрд рублей
Чак Фини отдал всё состояние на добрые дела
Популярное
Мир. Новости мира
Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле

Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору﻿ "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.

Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Мир. Новости мира
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Полезно знать
Мельница мифов: эти загадочные змеи
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Правительство готовит народ к худшим временам
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Чем и для кого чреват турецко-греческий конфликт
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Правительство готовит народ к худшим временам
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле
Валерий Бельский: доверия другим странам у Белоруссии больше нет
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников