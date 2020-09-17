На Алтае возбуждено дело против экс-зампреда краевого правительства

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело против бывшего зампреда регионального правительства Ирины Долговой, которую обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление Следственного комитета, экс-чиновница осенью 2018 года организовала за счет средств краевого бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение. Тем самым Долгова нанесла ущерб региональному бюджету.

В настоящее время следователи и сотрудники ФСБ ведут оперативно-розыскные мероприятия по указанным фактам.

Отмечается, что Долгова ушла в отставку с поста зампреда правительства региона 21 августа этого года. Причиной своего решения она назвала личные обстоятельства. В правительстве Долгова курировала социальный блок.