В Чувашии молодой человек ограбил инвалида на остановке

В Чебоксарах молодой человек ограбил инвалида на остановке общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба МВД, 38-летний мужчина с нарушениями слуха и речи находился на остановке общественного транспорта и ждал его прибытия, держа в руках телефон. В определённый момент к нему подошёл молодой человек, выхватил телефон и скрылся.

Потерпевший обратился в полицию, где через сурдопереводчика объяснил все обстоятельства произошедшего и приметы злоумышленника. Оперативники проверили городские ломбарды. В одном из них был обнаружен телефон потерпевшего. Далее правоохранителям удалось отыскать преступника и задержать его. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. По факту совершенного им деяния возбужденно уголовное дело.