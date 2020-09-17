В Чебоксарах молодой человек ограбил инвалида на остановке общественного транспорта.
Как сообщает пресс-служба МВД, 38-летний мужчина с нарушениями слуха и речи находился на остановке общественного транспорта и ждал его прибытия, держа в руках телефон. В определённый момент к нему подошёл молодой человек, выхватил телефон и скрылся.
Потерпевший обратился в полицию, где через сурдопереводчика объяснил все обстоятельства произошедшего и приметы злоумышленника. Оперативники проверили городские ломбарды. В одном из них был обнаружен телефон потерпевшего. Далее правоохранителям удалось отыскать преступника и задержать его. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. По факту совершенного им деяния возбужденно уголовное дело.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.