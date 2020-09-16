В Геленджике вооружённый пьяный водитель напал на полицейского.
Как сообщает nation-news.ru, инспектор ДПС остановил автомобиль и попросил шофёра предъявить документы. Мужчина был в нетрезвом состоянии и попытался скрыться, а когда его попытка закончилась провалом, он взял нож и решил напасть на сотрудника правопорядка.
Полицейский, увидев нож, достал пистолет. В это время его напарник обошёл злоумышленника сзади и сумел выбить холодное оружие из рук. В результате инцидента никто не пострадал.
Нападавший отказался проходить медицинское освидетельствование, его лишили водительских прав. Кроме того, злоумышленнику грозит лишение свободы за нападение на сотрудника полиции при исполнении.
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