В Геленджике пьяный водитель напал с ножом на полицейского

В Геленджике вооружённый пьяный водитель напал на полицейского.

Как сообщает nation-news.ru, инспектор ДПС остановил автомобиль и попросил шофёра предъявить документы. Мужчина был в нетрезвом состоянии и попытался скрыться, а когда его попытка закончилась провалом, он взял нож и решил напасть на сотрудника правопорядка.

Полицейский, увидев нож, достал пистолет. В это время его напарник обошёл злоумышленника сзади и сумел выбить холодное оружие из рук. В результате инцидента никто не пострадал.

Нападавший отказался проходить медицинское освидетельствование, его лишили водительских прав. Кроме того, злоумышленнику грозит лишение свободы за нападение на сотрудника полиции при исполнении.