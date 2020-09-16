Мужчина подорвался, пытаясь распилить боевой снаряд

Житель Нижегородской области пострадал в результате взрыва боевого снаряда. Мужчина решил распилить боеприпас, чтобы сдать его на цветмет.

Как сообщает "Комсомольская правда", 30-летний мужчина решил самостоятельно распилить боевой снаряд, чтобы сдать его детали в пункт приёма цветного металла. Однако планам не суждено было сбыться: когда мужчина начал пилить боеприпас, раздался взрыв.

Со множественными травмами нижегородец был доставлен в больницу. Сейчас он проходит лечение.

Тем временем на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Правоохранители возбудили в отношении пострадавшего уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, теперь ему грозит до трёх лет тюрьмы.