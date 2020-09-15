Краснодарские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает пресс-служба МВД, двое жителей Краснодара приобрели в Петербурге через транспортную компанию 300 г кокаина, который планировали распространять на территории краевой столицы.
Посылка с наркотиками была направлена на адрес одного из обвиняемых. Полицейские и сотрудники краевого Управления ФСБ изъяли посылку с запрещенным веществом со склада транспортной компании.
На данном этапе обвиняемые заключены под стражу, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
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