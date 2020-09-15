Дилеры пытались купить наркотик через транспортную компанию

Краснодарские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое жителей Краснодара приобрели в Петербурге через транспортную компанию 300 г кокаина, который планировали распространять на территории краевой столицы.

Посылка с наркотиками была направлена на адрес одного из обвиняемых. Полицейские и сотрудники краевого Управления ФСБ изъяли посылку с запрещенным веществом со склада транспортной компании.

На данном этапе обвиняемые заключены под стражу, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.