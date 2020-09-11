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На Алтае за истязание детей осудят многодетного отца

В Немецком национальном районе Алтайского края будут судить многодетного отца, который на протяжении четырех лет систематически истязал собственных детей.

Как сообщает "АиФ" со ссылкой на региональное Управление Следственного комитета, с января 2016 по март 2020 года мужчина систематически беспричинно истязал своих шестерых детей. Поводом для издевательств могло стать все что угодно: от неуспеваемости в школе до недовольства отца их поведением.

Он причинял детям разного рода побои, наносил им удары руками, ногами и предметами, которые подворачивались под горячую руку. Был даже случай, когда отец несколько раз ударил своего сына черенком от лопаты.

Правоохранители возбудили уголовное дело, мужчина полностью признал свою вину. Сейчас дело передано в суд.

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