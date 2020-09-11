В Приморье предотвращено заказное убийство

Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью Приморского Управления МВД предотвратили заказное убийство.

Оперативники получили информацию о том, что в отношении 50-летнего гражданина группой лиц готовится похищение и последующее убийство.

Проведя оперативно-следственные действия, правоохранители подготовили засаду в районе бухты Емар с целью поимки членов преступной группы. В момент, когда похищенного мужчину перегружали из машины, оперативники произвели задержание злоумышленников.

Полицейские задержали всех членов межэтнической преступной группировки, а затем и заказчика преступления. Как сообщает пресс-служба МВД, он испытывал к потерпевшему личную неприязнь.

В настоящий момент в отношении членов банды и заказчика преступления возбуждено уголовное дело, за похищение и несостоявшееся заказное убийство преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.