В Санкт-Петербурге угнали машину со спящими в ней пассажирами

В Петербурге 32-летний местный житель попытался угнать автомобиль, однако потерпел фиаско.

Как сообщает "Российская газета", петербуржец заметил припаркованную машину, в замке зажигания которой находился ключ. Не обнаружив поблизости владельца, мужчина решил угнать транспортное средство, однако не убедился в отсутствии пассажиров в авто.

Оказалось, что хозяин машины и два его приятеля ехали по делам. В какой-то момент пассажиры заснули, а водитель припарковал авто неподалёку от станции метро "Технологический институт" и ненадолго отлучился.

Вернувшись в то место, где оставлял машину, собственник не поверил глазам: он увидел лишь быстро удаляющийся силуэт своего авто. Мужчина незамедлительно позвонил в полицию. Правоохранителям понадобилось несколько минут, чтобы задержать злоумышленника. Теперь горе-угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.