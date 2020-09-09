В Петербурге 32-летний местный житель попытался угнать автомобиль, однако потерпел фиаско.
Как сообщает "Российская газета", петербуржец заметил припаркованную машину, в замке зажигания которой находился ключ. Не обнаружив поблизости владельца, мужчина решил угнать транспортное средство, однако не убедился в отсутствии пассажиров в авто.
Оказалось, что хозяин машины и два его приятеля ехали по делам. В какой-то момент пассажиры заснули, а водитель припарковал авто неподалёку от станции метро "Технологический институт" и ненадолго отлучился.
Вернувшись в то место, где оставлял машину, собственник не поверил глазам: он увидел лишь быстро удаляющийся силуэт своего авто. Мужчина незамедлительно позвонил в полицию. Правоохранителям понадобилось несколько минут, чтобы задержать злоумышленника. Теперь горе-угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
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