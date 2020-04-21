Группа молодых людей задержана в Калуге за серию краж и угонов

Четверо жителей Калуги в возрасте от 19 до 20 лет задержаны за серию краж и угонов на территории областного центра.

"Как правило, предметом посягательства становились автомобили отечественного производства классических моделей. Фигуранты подозреваются в причастности к шести угонам транспортных средств, двум кражам автомобилей, которые впоследствии были сданы в скупку, и 16-ти кражам аккумуляторов из автомобилей, припаркованных в жилых районах", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Кроме того, молодых людей обвиняют в целом ряде хищений из магазинов.

Как выяснило следствие преступники проникали в магазин, выломав дверь или окно и забирали деньги и различные товары. Общая сумма ущерба, причиненного в результате хищений, составила более 490 тысяч рублей.

В ходе расследования было установлено в общей сложности 32 эпизода преступной деятельности.

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