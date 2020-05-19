Двоих граждан Республики Узбекистан обвиняют в семнадцати эпизодах кражи автомобилей, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Злоумышленники занимались угоном автомобилей исключительно на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и похищали исключительно автомобили марки "Деу Нексия".
Кражи происходили с февраля по июнь 2019 года, общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около двух миллионов рублей.
"Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При осмотре ангара, расположенного в Ленинградской области, изъяты различные детали автомобилей с идентификационными номерами, а также 14 государственных регистрационных знаков. В ходе следствия приняты меры, направленные на установление владельцев транспортных средств", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, добавили в ведомстве.
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