В Петербурге суд рассмотрит дело об угоне 17 автомобилей

Двоих граждан Республики Узбекистан обвиняют в семнадцати эпизодах кражи автомобилей, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Злоумышленники занимались угоном автомобилей исключительно на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и похищали исключительно автомобили марки "Деу Нексия".

Кражи происходили с февраля по июнь 2019 года, общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около двух миллионов рублей.

"Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При осмотре ангара, расположенного в Ленинградской области, изъяты различные детали автомобилей с идентификационными номерами, а также 14 государственных регистрационных знаков. В ходе следствия приняты меры, направленные на установление владельцев транспортных средств", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, добавили в ведомстве.

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