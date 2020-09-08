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Сын генерала СКР, обвиняемого в терроризме, скрывается в ОАЭ

Происшествия

Сын экс-руководителя Управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах. Генерала обвиняют в терроризме. Как сообщает rambler. ru, поводом для обвинения стал поджог дома губернатора области Андрея Бочарова.

Сын генерала СКР, обвиняемого в терроризме, скрывается в ОАЭ

Об отъезде сына обвиняемого сообщил следователь ФСБ во время очередного заседания суда по делу. Михаил Музраев утверждает, что его сын от следствия не скрывается, а в Эмиратах находится в связи с тем, что работает в местной юридической фирме.

Между тем суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста генерала до 10 декабря ввиду того, что последний всячески препятствует ведению расследования.

Задержали Музраева годом ранее, ему предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Пожар в доме Бочарова, который был квалифицирован как теракт, произошел в 2016 году: неизвестные пробрались на участок губернатора, подожгли строение, после чего скрылись.

В августе сын генерала был оштрафован за неповиновение сотрудникам ФСБ, проводившим следствие. В настоящий момент против Мурзаева-младшего возбуждено административное дело.

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