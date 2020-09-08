Сын генерала СКР, обвиняемого в терроризме, скрывается в ОАЭ

Сын экс-руководителя Управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах. Генерала обвиняют в терроризме. Как сообщает rambler. ru, поводом для обвинения стал поджог дома губернатора области Андрея Бочарова.

Об отъезде сына обвиняемого сообщил следователь ФСБ во время очередного заседания суда по делу. Михаил Музраев утверждает, что его сын от следствия не скрывается, а в Эмиратах находится в связи с тем, что работает в местной юридической фирме.

Между тем суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста генерала до 10 декабря ввиду того, что последний всячески препятствует ведению расследования.

Задержали Музраева годом ранее, ему предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Пожар в доме Бочарова, который был квалифицирован как теракт, произошел в 2016 году: неизвестные пробрались на участок губернатора, подожгли строение, после чего скрылись.

В августе сын генерала был оштрафован за неповиновение сотрудникам ФСБ, проводившим следствие. В настоящий момент против Мурзаева-младшего возбуждено административное дело.

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