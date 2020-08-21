Добровинский и Пашаев отреагировали на отказ Ефремова от адвокатов

Адвокаты, которые участвуют в суде по делу Михаила Ефремова, отреагировали на отказ актёра от своих защитников. Об этом артист заявил во время заседания Пресненского суда сегодня.

Ефремов отметил, что надеялся на "справедливый суд", но не получил этого. Артист пообещал найти "адвокатов посильнее".

"Не найдётся никто"

По словам Добровинского, возможен вариант, при котором у Ефремова не будет официальной защиты.

"Возможен следующий вариант: не найдётся никто. И он оставит своих защитников. Мне кажется, мы идем к этому. Или, может быть, не будет защитника. Как сказал господин Пашаев, он будет за кадром", — приводит РЕН ТВ слова Добровинского.

"Ефремов говорил, что это заказ"

Пашаев поддержал Ефремова и отметил, что суд не принимает основной аргумент его стороны. Защитники актёра хотели провести экспертизу пассажирской подушки безопасности, но им этого не дали сделать.