Адвокаты, которые участвуют в суде по делу Михаила Ефремова, отреагировали на отказ актёра от своих защитников. Об этом артист заявил во время заседания Пресненского суда сегодня.
Ефремов отметил, что надеялся на "справедливый суд", но не получил этого. Артист пообещал найти "адвокатов посильнее".
По словам Добровинского, возможен вариант, при котором у Ефремова не будет официальной защиты.
"Возможен следующий вариант: не найдётся никто. И он оставит своих защитников. Мне кажется, мы идем к этому. Или, может быть, не будет защитника. Как сказал господин Пашаев, он будет за кадром", — приводит РЕН ТВ слова Добровинского.
Пашаев поддержал Ефремова и отметил, что суд не принимает основной аргумент его стороны. Защитники актёра хотели провести экспертизу пассажирской подушки безопасности, но им этого не дали сделать.
"Неоднократно Михаил Олегович говорил, что это заказ. Я его убеждал неоднократно, что давайте пойдем в суд, он будет справедливым. У нас есть ключевое доказательство, которое установит его невиновность. Это экспертиза пассажирской подушки безопасности. Но суд нам отказал", — заявил Пашаев.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.