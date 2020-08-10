Интерн украл в больнице анестетик, от которого позже погибла девушка

Студентка-медик, изучающая анестезиологию в юго-западной китайской провинции Сычуань, умерла после приёма анестетика, который ее бойфренд, интерн-медик, украл из операционной больницы.

Об этом происшествии сегодня пишут китайские СМИ.

Погибшая девушка и её друг специализировались на анестезиологии в медицинском колледже Южной Сычуани в Наньчуне, юго-западной китайской провинции Сычуань.

Хан был арестован, но полиция пока не сообщает, какие обвинения ему предъявлены. По словам неназванного источника, парень и раньше воровал наркотики в больнице.