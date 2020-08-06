Инцидент с падением сверхлегкого самолета произошел в аэропорту египетского города Эль-Гуна.
По информации издания Youm7, двухместное воздушное судно ударилось о взлетную полосу во время приземления.
Пассажир и пилот были доставлены в госпиталь, но там скончались от полученных травм.
Как отмечается, борт выполнял прогулочный полет над Эль-Гуной. Подобные поездки являются одним из видов развлечений в курортном городе.
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