В Египте при крушении частного самолёта погибли два человека

Инцидент с падением сверхлегкого самолета произошел в аэропорту египетского города Эль-Гуна.

По информации издания Youm7, двухместное воздушное судно ударилось о взлетную полосу во время приземления.

Пассажир и пилот были доставлены в госпиталь, но там скончались от полученных травм.

Как отмечается, борт выполнял прогулочный полет над Эль-Гуной. Подобные поездки являются одним из видов развлечений в курортном городе.