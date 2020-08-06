В Москве пьяный водитель насмерть сбил переходящего дорогу пешехода

Как сообщает агентство РИА "Новости", инцидент произошёл ночью пятого августа на Кировоградской улице.

Пешеход скончался от полученных травм при наезде на него автомобиля, которым управлял пьяный водитель.

По информации агентства РИА "Новости", мужчина переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".