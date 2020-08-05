Под Полтавой пьяный "атошник" захватил в заложники жену и тёщу

На Украине произошёл четвёртый захват заложников за две недели. На этот раз ситуация выглядит анекдотичной.

5 августа в селе Солоница Полтавской области бывший участник АТО Роман Тарасенко захватил в заложники жену и тёщу. В момент захвата бывший военный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Тарасенко смастерил из заряда к гранатомёту взрывное устройство и угрожал расправиться с родственницами. По тревоге была поднята местная полиция. В село было направлено 20 автомобилей, сообщает нардеп Игорь Мосийчук.

Длительные переговоры привели к успеху — террорист сдался правоохранительным органам. Жена и тёща не пострадали, а взрывное устройство удалось обезвредить.

Ранее захват заложников происходил в других городах Украины.