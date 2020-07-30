В Петербурге нашли расчленённое тело рэпера Энди Картрайта

В Центральном районе Санкт-Петербурга было найдено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. 31-летний мужчина умер 25 июля, но сообщение в полицию поступило только через четыре дня, сообщает 78.ru.

29 июля в полицию поступило сообщение от одного из адвокатов, которому знакомая женщина рассказала о том, что расчленила тело сожителя. Когда правоохранители прибыли на место, то нашли останки в пяти пакетах.

Полиция предполагает, что смерть наступила в результате передозировки наркотиков. Сожительница рэпера по какой-то причине хотела это скрыть и расчленила тело. Обстоятельства дела выясняются.

Энди Картрайт

Рэпер - уроженец города Нежина на Украине. После переезда в Петербург записал несколько студийных альбомов и был ярким участником Versus-баттла.