21 абитуриент погиб в аварии с автобусом в Китае

Автобус, перевозивший абитуриентов одного из университетов в Китае, вылетел с трассы и, пробив ограждение, упал в озеро Хуншань в провинции Гуйчжоу. Погиб 21 человек.

Об этом сегодня сообщает Государственная ТРК CCTV.

Трагедия произошла в городе Аньшунь. На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения, опубликованных в социальных сетях вещателем, видно, что автобус пересек пять полос и врезался в автомобили, идущие во встречном потоке.

Управление Гуйчжоу по ЧС сообщило, что более 200 человек — из них 55 профессиональных водолазов — принимали участие в спасательной операции, длившейся несколько часов. помогали в спасательных работах.

Пользователи социальных сетей выразили свои соболезнования на китайской платформе микроблогов Weibo.

"Я надеюсь, что число погибших больше не будет расти. 2020 год действительно был полон катастроф и трудностей", — написал один из пользователей.

Все пострадавшие в результате аварии находятся на лечении в больнице. Местные власти проводят расследование причин ДТП.