Упавший с высоты парапланерист скончался в одной из больниц Сочи

В горах Сочи произошло смертельное падение парапланериста со своим инструктором.

Известно, что на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи параплан с туристом и его инструктором упал через несколько мгновений после взлета. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами, 38-летний турист скончался в больнице.