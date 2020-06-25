В горах Сочи произошло смертельное падение парапланериста со своим инструктором.
Известно, что на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи параплан с туристом и его инструктором упал через несколько мгновений после взлета. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами, 38-летний турист скончался в больнице.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 23 июня 2020 года 38-летний мужчина скончался в больнице. Второй пострадавший находится в медицинском учреждении, где ему продолжают оказывать необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.