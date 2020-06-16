МВД Франции обещает "твердый ответ" на беспорядки с участием чеченцев

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер выступил с заявлением по поводу беспорядков в Дижоне. В городе продолжаются столкновения между чеченскими и арабскими группировками.

По словам министра, силы правопорядка должны проявить "предельную твёрдость". В Дижон направлен дополнительный контингент полиции.

"Насильственные нарушения общественного порядка и акты запугивания, которые произошли в Дижоне, являются неприемлемыми и требуют твердого ответа", — говорится в заявлении министра.

Беспорядки в Дижоне

Столкновения между чеченскими и выходцами из стран Северной Африки начались в пятницу. По сведениям французских СМИ, в городе закрыты школы, офисы, магазины и школы. Поводом для беспорядков стало избиение 16-летнего чеченца.

После этого в город прибыли выходцы из Чечни со всей Франции. Кавказцы "патрулируют" квартал Грезий, где проживают арабы. Они обвиняют представителей африканской диаспоры в наркоторговле, бьют машины битами и железными прутами.

Одно из столкновений переросло в перестрелку, пострадали 12 человек. Вместе с тем, полиция пока не задержала подозреваемых.