В Петербурге вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту

В Петербурге на Аничковом мосту скульптуру под названием "Укротители коней" П. К. Клодта повредили неизвестный вандалы.

Сообщается, что вандалы повредили бронзовую уздечку у одного из коней. Реставраторы проверят состояние скульптуры, возможно они выявят еще какие-либо повреждения.

Специалисты прибудут на место происшествия в ближайшее время. чтобы оценить масштаб нанесенного ущерба.

По словам представительницы Музея городской скульптуры, в чьем ведении находятся "Укротители коней" сообщила, что это уже не первый случай, когда вандалы повреждают произведение искусства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье установят камеры наблюдения для борьбы с вандализмом. На практике было проверено, что там, где в тестовом режиме были установлены эти камеры, в 90% случаев удалось установить личности вандалов.