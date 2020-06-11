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В Подмосковье установят камеры наблюдения для борьбы с вандализмом

Наука » Технологии

В Подмосковье установят системы наблюдения, которые будут записывать все случаи вандализма по отношению к комплексам фотовидеофиксации на дорогах.

Это поможет установить личности вандалов

На практике было проверено, что там, где в тестовом режиме были установлены эти камеры, в 90% случаев удалось установить личности вандалов.

Автомобили передвижных комплексов фотовидеофиксации будут снабжены видеорегистраторами кругового обзора. Что касается работы стационарных комплексов, то они будут оснащены скрытыми видеокамерами.

Данные меры вызваны тем, что за истекший период этого года системы фотовидеофиксации стали в два раза чаще по сравнению с прошлым годом стали подвергаться нападениям вандалов.

50% случаев нападения на комплексы были совершены с применением оружия.

В 8% операторы передвижных комплексов получили телесные повреждения.

Стоит напомнить, что все устройства фотовидеофиксации на территории Подмосковья принадлежат правительству Московской области.

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