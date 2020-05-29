Двое мужчин пойдут под суд в Удмуртии за разбой и двойное убийство

В Следственном комитете по Удмуртской Республике завершили уголовное дело в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в разбое и двойном убийстве. Двое фигурантов около года скрывались от следствия и были задержаны недавно.

В июне 2019 года в одной из квартир в Ижевске были обнаружены тела 44-летнего предпринимателя и его 22-летнего сына.

В течение недели оперативникам удалось установить личности преступников и задержать одного из них. Остальные двое были объявлены в международный розыск и задержаны на территории Белоруссии.

По данным следствия, обвиняемые месяц следили за семьей предпринимателя и утром 14 июня 2019 года ворвались в его квартиру.

"Злоумышленники напали на молодого человека, связали и задушили. Когда в квартиру вернулся его отец, они также напали на него, убив тем же способом. Затем обвиняемые обыскали квартиру и похитили имущество и денежные средства потерпевших на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. На автомобиле, в котором их ожидал пособник, обвиняемые с похищенным скрылись с места преступления", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Удмуртии пенсионерку убили за четыреста рублей.