В Следственном комитете по Удмуртской Республике завершили уголовное дело в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в разбое и двойном убийстве. Двое фигурантов около года скрывались от следствия и были задержаны недавно.
В июне 2019 года в одной из квартир в Ижевске были обнаружены тела 44-летнего предпринимателя и его 22-летнего сына.
В течение недели оперативникам удалось установить личности преступников и задержать одного из них. Остальные двое были объявлены в международный розыск и задержаны на территории Белоруссии.
По данным следствия, обвиняемые месяц следили за семьей предпринимателя и утром 14 июня 2019 года ворвались в его квартиру.
"Злоумышленники напали на молодого человека, связали и задушили. Когда в квартиру вернулся его отец, они также напали на него, убив тем же способом. Затем обвиняемые обыскали квартиру и похитили имущество и денежные средства потерпевших на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. На автомобиле, в котором их ожидал пособник, обвиняемые с похищенным скрылись с места преступления", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Удмуртии пенсионерку убили за четыреста рублей.
Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, которых обвиняют в разбойном нападении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что ситуация с коронавирусом приходит в норму, что позволяет приступить к снятию ограничительных мер.
"В целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", — сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.
Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.
До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.
24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.
Сотрудники полиции при поддержке ФСБ и Росгвардии пресекли в Рязанской области деятельность нелегального предприятия по производству сигарет.
В самой Рязани и селе Чулково Скопинского района действовали цеха по изготовлению табачной продукции. Изъяты три производственные линии, более 760 тысяч немаркированных пачек сигарет и упаковочные материалы.
Сотрудники полиции в Приморском крае раскрыли кражу иконы из походной часовни хуторского казачьего общества в поселке Ярославский.
В полицию обратился атаман местного казачьего общества. Он рассказал, что в часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.