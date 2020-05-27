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Источник Правда.Ру

В Удмуртии пенсионерку убили за четыреста рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Удмуртии сотрудниками Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего жителя города Ижевска, его подозревают в убийстве.

Как выяснилось, подозреваемый работал в фирме по обслуживанию пластиковых окон. В процессе работы он познакомился с местной 74-летней жительницей, не раз приходил к ней под предлогом проверки состояния окон и постепенно стал пользоваться доверием женщины.

"Утром 5 мая обвиняемый вновь пришел к ней и попросил деньги в долг. После отказа женщины мужчина вошел в квартиру, напал на нее и привязал к кровати, а также завязал петлю на голове и шее женщины. Затем он обыскал квартиру и обнаружил деньги в сумме 400 рублей. Завладев деньгами, обвиняемый оставил женщину связанной и скрылся с места преступления", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Тело мертвой пенсионерки обнаружила через два дня ее племянница, после жалоб соседей на то, что в квартире двое суток подряд на повышенной громкости работает телевизор.

Личность злоумышленника была установлена, его задержали.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Тамбовской области пробрался в дом к ветерану войны и зарубил его топором.

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В Красноярске заключенный признался в убийстве 18-летней давности

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В убийстве, совершенном в 2002, году решил признаться житель Красноярска, который в настоящий момент уже отбывает срок за разбой и убийство пожилой женщины и ее внучки.

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У жительницы Иркутска изъяли четыре килограмма таблеток для похудения

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками полиции на транспорте задержана жительница Иркутска, которую подозревают в продаже запрещенных законом сильнодействующих медицинских препаратов.

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Президент ЦСКА предложил вернуть болельщиков на стадионы

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.

"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.

Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.

Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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Мэр Москвы рассказал об снятии некоторых ограничений

Россия » Центр » Москва

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.

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Житель Тамбовской области зарубил топором ветерана войны

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны было обнаружено 26 мая в его доме в селе Тулиновке Тамбовского района. Там же в бессознательном состоянии нашли его внучку.

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