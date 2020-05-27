В Удмуртии пенсионерку убили за четыреста рублей

В Удмуртии сотрудниками Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего жителя города Ижевска, его подозревают в убийстве.

Как выяснилось, подозреваемый работал в фирме по обслуживанию пластиковых окон. В процессе работы он познакомился с местной 74-летней жительницей, не раз приходил к ней под предлогом проверки состояния окон и постепенно стал пользоваться доверием женщины.

"Утром 5 мая обвиняемый вновь пришел к ней и попросил деньги в долг. После отказа женщины мужчина вошел в квартиру, напал на нее и привязал к кровати, а также завязал петлю на голове и шее женщины. Затем он обыскал квартиру и обнаружил деньги в сумме 400 рублей. Завладев деньгами, обвиняемый оставил женщину связанной и скрылся с места преступления", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Тело мертвой пенсионерки обнаружила через два дня ее племянница, после жалоб соседей на то, что в квартире двое суток подряд на повышенной громкости работает телевизор.

Личность злоумышленника была установлена, его задержали.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Тамбовской области пробрался в дом к ветерану войны и зарубил его топором.