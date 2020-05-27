В Удмуртии сотрудниками Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего жителя города Ижевска, его подозревают в убийстве.
Как выяснилось, подозреваемый работал в фирме по обслуживанию пластиковых окон. В процессе работы он познакомился с местной 74-летней жительницей, не раз приходил к ней под предлогом проверки состояния окон и постепенно стал пользоваться доверием женщины.
"Утром 5 мая обвиняемый вновь пришел к ней и попросил деньги в долг. После отказа женщины мужчина вошел в квартиру, напал на нее и привязал к кровати, а также завязал петлю на голове и шее женщины. Затем он обыскал квартиру и обнаружил деньги в сумме 400 рублей. Завладев деньгами, обвиняемый оставил женщину связанной и скрылся с места преступления", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Тело мертвой пенсионерки обнаружила через два дня ее племянница, после жалоб соседей на то, что в квартире двое суток подряд на повышенной громкости работает телевизор.
Личность злоумышленника была установлена, его задержали.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Тамбовской области пробрался в дом к ветерану войны и зарубил его топором.
В убийстве, совершенном в 2002, году решил признаться житель Красноярска, который в настоящий момент уже отбывает срок за разбой и убийство пожилой женщины и ее внучки.
Сотрудниками полиции на транспорте задержана жительница Иркутска, которую подозревают в продаже запрещенных законом сильнодействующих медицинских препаратов.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.
"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.
Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.
Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.
Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны было обнаружено 26 мая в его доме в селе Тулиновке Тамбовского района. Там же в бессознательном состоянии нашли его внучку.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.