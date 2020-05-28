В прокуратуре Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы, которую обвиняют в крупном мошенничестве.
По версии следствия, 44-летняя женщина с декабря 2017 по сентябрь 2018 года работала менеджером турфирмы. Все это время она заключала с клиентами договоры на оказание услуг по подбору туристических поездок, при этом изначально, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.
"Женщина создавала перед клиентами видимость работы и взаимодействия с туроператорами. Однако полученные от граждан денежные средства в кассу организации злоумышленница не вносила, фактически услуги по подбору и бронированию туров не оказывала", — сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.
Таким образом, аферистка обманула 50 клиентов туристической компании и похитила в общей сложности более 5 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
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