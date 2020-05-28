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Источник Правда.Ру

Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В прокуратуре Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы, которую обвиняют в крупном мошенничестве.

По версии следствия, 44-летняя женщина с декабря 2017 по сентябрь 2018 года работала менеджером турфирмы. Все это время она заключала с клиентами договоры на оказание услуг по подбору туристических поездок, при этом изначально, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

"Женщина создавала перед клиентами видимость работы и взаимодействия с туроператорами. Однако полученные от граждан денежные средства в кассу организации злоумышленница не вносила, фактически услуги по подбору и бронированию туров не оказывала", — сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Таким образом, аферистка обманула 50 клиентов туристической компании и похитила в общей сложности более 5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что по похожей схеме действовала сотрудница турагентства в Новокузнецке.

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