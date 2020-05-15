Похитила миллион: в Новокузнецке задержали менеджера турфирмы

В полиции Новокузнецка завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы, ее обвиняют в присвоении и растрате.

В полицию обратилась владелица местной сети туристических бюро. Она сообщила, что одна из менеджеров, по ее мнению, похищает деньги, полученные от клиентов.

Сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что так оно и есть.

"В ходе следствия установлено, что обвиняемая принимала деньги от клиентов, но впоследствии вносила в компьютерную программу заведомо недостоверные сведения. При полной оплате за туры фигурантка указывала лишь частичное перечисление денег от клиентов. Разницу между суммами она похищала и тратила по своему усмотрению", — рассказали в региональном ГУ МВД.

В общей сложности с июля по октябрь 2019 года сотрудница турфирмы присвоила более миллиона рублей.

Владелица сети туристических бюро уволила работницу фирмы и выполнила все обязательства перед клиентами, в результате никто из них не пострадал, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что новокузнечанин с обрезом совершил налет на заправку.