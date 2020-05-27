В Петербурге завели уголовное дело из-за травмировавшихся парашютистов

В отношении руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба "Sky Jumper" Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя полетов аэроклуба

"Установлено, что руководитель полетов, являясь ответственным за организацию и проведение прыжков с парашютом, не произвел должным образом расчет десантирования парашютистов при осуществлении их выброски из воздушного судна, в результате этого выброска и посадка парашютистов были произведены в небезопасном для жизни и здоровья спортсменов месте", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

В результате парашютисты приземлились прямо в лесной массив, некоторые из них получили травмы различной степени тяжести.

В СК также отмечают, что ранее мужчина уже получил условный срок за аналогичное преступление. В 2015—2016 годах они вместе с пилотом возили парашютистов на самолете Ан-2, который не только не был нигде зарегистрирован, но и имел серьезные технические неисправности.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения военного вертолета на Чукотке.