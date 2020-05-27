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Источник Правда.Ру

В Петербурге завели уголовное дело из-за травмировавшихся парашютистов

Происшествия » Человеческий фактор

В отношении руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба "Sky Jumper" Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя полетов аэроклуба

"Установлено, что руководитель полетов, являясь ответственным за организацию и проведение прыжков с парашютом, не произвел должным образом расчет десантирования парашютистов при осуществлении их выброски из воздушного судна, в результате этого выброска и посадка парашютистов были произведены в небезопасном для жизни и здоровья спортсменов месте", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

В результате парашютисты приземлились прямо в лесной массив, некоторые из них получили травмы различной степени тяжести.

В СК также отмечают, что ранее мужчина уже получил условный срок за аналогичное преступление. В 2015—2016 годах они вместе с пилотом возили парашютистов на самолете Ан-2, который не только не был нигде зарегистрирован, но и имел серьезные технические неисправности.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения военного вертолета на Чукотке.

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В Орловской области завели дело после вспышки COVID-19 в доме ветеранов

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета по Орловской области возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан").

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Больной ДЦП с игрушечным пистолетом пытался ограбить ювелирный магазин

Происшествия » Человеческий фактор

Бразильское издание Journal NH сообщило о преступнике, который, находясь в инвалидном кресле, пытался ограбить ювелирный магазин.

Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. 19-летний парень с диагнозом "ДЦП" угрожал продавцу ювелирного магазина игрушечным пистолетом, перед этим передав ему записку с требованием отдать деньги из кассы.

Заметившие это посетители магазина вызвали полицию.

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В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

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Экс-чиновницу в Чувашии подозревают в махинациях на 40 млн рублей

Происшествия » Человеческий фактор

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

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