В отношении руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба "Sky Jumper" Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Установлено, что руководитель полетов, являясь ответственным за организацию и проведение прыжков с парашютом, не произвел должным образом расчет десантирования парашютистов при осуществлении их выброски из воздушного судна, в результате этого выброска и посадка парашютистов были произведены в небезопасном для жизни и здоровья спортсменов месте", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
В результате парашютисты приземлились прямо в лесной массив, некоторые из них получили травмы различной степени тяжести.
В СК также отмечают, что ранее мужчина уже получил условный срок за аналогичное преступление. В 2015—2016 годах они вместе с пилотом возили парашютистов на самолете Ан-2, который не только не был нигде зарегистрирован, но и имел серьезные технические неисправности.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения военного вертолета на Чукотке.
Сотрудники Следственного комитета по Орловской области возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан").
Бразильское издание Journal NH сообщило о преступнике, который, находясь в инвалидном кресле, пытался ограбить ювелирный магазин.
Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. 19-летний парень с диагнозом "ДЦП" угрожал продавцу ювелирного магазина игрушечным пистолетом, перед этим передав ему записку с требованием отдать деньги из кассы.
Заметившие это посетители магазина вызвали полицию.
Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.
Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.