По факту крушения вертолета Ми-8 военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Анадырскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
"Установлено, что 26 мая 2020 года около 12 часов по местному времени на аэродроме войсковой части 75715-А, дислоцированной в поселке Угольные Копи Чукотского автономного округа, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Находившиеся на борту четыре члена экипажа погибли", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Разбившийся вертолет принадлежал войсковой части № 42838.
В настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет расследует обстоятельства крушения вертолета Ми-8 в Подмосковье 19 мая. Там также погибли все члены экипажа.
Сегодня во время жесткой посадки в Анадыре (Чукотка) разбился вертолет Ми-8.
Минобороны подтвердило гибель всего экипажа вертолета.
Катастрофа произошла примерно в 5 утра по мск. времени. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет после сервисного обслуживания в районе аэропорта Угольные Копи. По предварительным данным, машина рухнула с высоты 30 метров. Экипаж погиб. Наиболее вероятная причина крушения — техническая неисправность.
Четыре человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и окрестностях 25 мая. По всем фактам гибели граждан следственными органами СК России возбуждены уголовные дела.
Следственный комитет РФ по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Набережные Челны. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство ребенка.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.