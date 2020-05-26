СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Чукотке

По факту крушения вертолета Ми-8 военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Анадырскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

"Установлено, что 26 мая 2020 года около 12 часов по местному времени на аэродроме войсковой части 75715-А, дислоцированной в поселке Угольные Копи Чукотского автономного округа, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Находившиеся на борту четыре члена экипажа погибли", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Разбившийся вертолет принадлежал войсковой части № 42838.

В настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет расследует обстоятельства крушения вертолета Ми-8 в Подмосковье 19 мая. Там также погибли все члены экипажа.