Следственный комитет РФ по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Набережные Челны. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство ребенка.
"По версии следствия, ночью 6 октября 2019 года в городе Набережные Челны женщина поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Затем она вооружилась ножом и нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Младший мальчик в результате ножевых ранений скончался на месте. Второго ребенка и женщину госпитализировали.
"Комиссия судебно-психиатрических экспертов обнаружила у женщины признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — добавили в ведомстве.
Следствие обратилось в суд с постановлением об отправке женщина на принудительное лечение.
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