Мошенники в Татарстане украли сотни тысяч литров молока

Двух жителей Казани обвиняют в совершении серии мошенничеств на общую суму около 45 миллионов рублей.

Следствие выяснило, что директора двух фирм, специализирующихся на торговле молочной продукцией, под предлогом инвестиций в свои предприятия завладели деньгами восьми человек.

Общая сумма ущерба составила около 33 миллионов 200 тысяч рублей.

Кроме того, с ноября 2017 по март 2018 года обвиняемые под предлогом покупки оптовых партий сырья похитили сотни тысяч литров молока.

"У башкирского предприятия порядка 36,5 тыс. литров молока стоимостью около 900 тысяч рублей. У казанской молочной компании около 70 тысяч литров молока на 1 миллион 360 тысяч рублей, у татарстанской производственно-торговой компании — 143,5 тыс. килограмм молока общей стоимостью 2 миллиона 600 тысяч рублей и у крупного чувашского завода по производству молочной продукции — продукты питания на сумму около 6 миллионов 900 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Один из обвиняемых находится под домашним арестом, а второй уже отбывает срок за мошенничество.

Уголовное дело передано в Вахитовский районный суд Казани, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Татарстане предприниматели похитили у жителей региона более 2,5 млрд рублей.