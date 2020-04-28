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Источник Правда.Ру

В Татарстане предприниматели похитили у граждан более 2,5 млрд рублей

Происшествия » Парад мошенников

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей местных строительных компаний. Их обвиняют в крупном мошенничестве.

"По версии следствия, в 2010–2016 гг. обвиняемые совместно с неустановленными лицами, действуя от имени обществ с ограниченной ответственностью "ФОН-Ривьера", "ФОН" и "Царицынский бугор", через подконтрольную фирму "Персона+", похитили денежные средства 1306 граждан на сумму свыше 2,5 млрд рублей под видом реализации квартир в 13 строящихся домах на территории города Казани", — сообщили в пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

Руководители строительных фирм обманывали покупателей, скрывая тот факт, что разрешений на строительство домов у них нет. А полученные деньги будут израсходованы на возведение других объектов.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Перми в суд направлено уголовное дело против мужчины, который перевозил шесть килограммов наркотиков в форме сотрудника Федеральной службы судебных приставов.

Темы казань прокуратура мошенничество обманутые дольщики
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