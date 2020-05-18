В Следственном комитете по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора департамента экономического развития аппарата регионального правительства.
Чиновника обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В декабре 2019 года чиновник потребовал три миллиона рублей от представителя компании, которая по госконтракту министерства земельных отношений занималась исследованием почв, оцифровкой и корректировкой почвенных карт.
В случае если взятку ему не дадут, чиновник пригрозил, что воспрепятствует оплате за сделанную работу.
"В действительности обвиняемый не обладал должностными полномочиями, позволяющими ему содействовать в вопросе оплаты работ, и не мог ускорить процедуру оплаты, а полученные деньги он планировал присвоить лично, рассчитывая, что вопрос оплаты разрешится в рабочем порядке", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
После получения денег чиновника задержали с поличным сотрудники управления ФСБ России по Республике Башкортостан. В ходе следствия он признал свою вину.
В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в Оренбургской области теперь уже бывший полицейский обещал за взятку освободить от уголовной ответственности.
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