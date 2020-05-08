В Оренбургской области за попытку мошенничества задержан полицейский

Обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения предъявлено 26-летнему оперуполномоченному отдела МВД по Новоорскому району.

"По версии следствия, в апреле-мае 2020 года обвиняемый, находясь в поселке Энергетик Новоорского района, используя свое служебное положение, предложил одному из жителей поселка передать ему денежные средства в размере 50 000 рублей под предлогом решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности его сына за якобы совершение преступления в отношении несовершеннолетней", — сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

3 мая 2020 года сотрудники УФСБ России по Оренбургской области задокументировали факт передачи взятки и задержали полицейского.

"Обвиняемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что у жителя Оренбургской области в сарае нашли обрез, автоматы и сто боевых гранат.