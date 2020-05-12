Брянские полицейские совместно с коллегами из областного УФСИН задержали группу сбытчиков героина.
"Как установили полицейские, двое 24-летних жителя Брянской области организовали канал поставки героина в одну из брянских колоний с территории Московской области. Соучастником преступной деятельности стал отбывающий наказание осужденный. Целью группы была доставка и распространение в местах лишения свободы крупных партий наркотических веществ", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Подозреваемых задержали при поставке очередной крупной партии героина. У одного из курьеров изъято 144 свертка с наркотиком общим весом более 200 граммов.
Теперь в колонию могут попасть и сами наркоторговцы, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что у группы наркоторговцев в Перми изъяли более семи килограммов героина.
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