В Брянске полицейские пресекли канал поставки героина в колонию

Брянские полицейские совместно с коллегами из областного УФСИН задержали группу сбытчиков героина.

"Как установили полицейские, двое 24-летних жителя Брянской области организовали канал поставки героина в одну из брянских колоний с территории Московской области. Соучастником преступной деятельности стал отбывающий наказание осужденный. Целью группы была доставка и распространение в местах лишения свободы крупных партий наркотических веществ", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подозреваемых задержали при поставке очередной крупной партии героина. У одного из курьеров изъято 144 свертка с наркотиком общим весом более 200 граммов.

Теперь в колонию могут попасть и сами наркоторговцы, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что у группы наркоторговцев в Перми изъяли более семи килограммов героина.