У наркоторговцев изъяли семь килограммов героина и детское питание

Группа приезжих из ближнего зарубежья развернула на территории города Перми активную деятельность по продаже наркотиков.

В поле зрения оперативников наркоторговцы попали несколько месяцев назад. Приезжие организовали в городе продажу героина.

Злоумышленники соблюдали конспирацию, несколько раз в месяц меняли жилье, нигде официально не работали и сами наркотики не употребляли.

"Группа состояла из шести человек. Один из них приобретал крупные партии героина, затем с тремя подельниками фасовал их на разовые дозы. Для увеличения объема наркотик смешивали с детскими питательными смесями. Распространением занимались двое других сообщников", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наркоторговцев задержали сотрудники спецназа

Они ворвались в квартиру на третьем этаже через балкон. В этот момент четверо злоумышленников как раз занимались фасовкой наркотиков.

Еще двоих участников преступной группы одновременно задержали по другим адресам.

"В ходе обысков и личных досмотров у фигурантов изъято более семи с половиной килограммов героина, а также электронные весы и упаковочный материал", — добавила представитель МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

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