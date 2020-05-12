В Краснодарском крае будут судить группу мошенников за махинации с земельными участками.
По уголовному делу о мошенничестве проходят трое мужчин.
"По данным следствия, обвиняемые предоставили нотариусу заведомо подложные документы, свидетельствующие о принадлежности четырех земельных участков, расположенных в городе Новороссийске, умершему родственнику одного из фигурантов. На основании полученных документов, нотариус открыл наследственное дело и через полгода выдал злоумышленнику свидетельства о праве на наследство по завещанию, послужившие основанием для регистрации права собственности," — сообщили в региональном ГУ МВД.
В дальнейшем, обвиняемые продали эти земельные участки, а деньги присвоили. Общий ущерб составил более 50 миллионов рублей.
На основании судебных решений указанные земельные участки возвращены законным владельцам. Дело направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодарском крае будут судить мужчину, который устроил ДТП, где погибли трое его знакомых.
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