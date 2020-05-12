На Кубани вскрылись махинации с земельными участками на 50 млн рублей

В Краснодарском крае будут судить группу мошенников за махинации с земельными участками.

По уголовному делу о мошенничестве проходят трое мужчин.

"По данным следствия, обвиняемые предоставили нотариусу заведомо подложные документы, свидетельствующие о принадлежности четырех земельных участков, расположенных в городе Новороссийске, умершему родственнику одного из фигурантов. На основании полученных документов, нотариус открыл наследственное дело и через полгода выдал злоумышленнику свидетельства о праве на наследство по завещанию, послужившие основанием для регистрации права собственности," — сообщили в региональном ГУ МВД.

В дальнейшем, обвиняемые продали эти земельные участки, а деньги присвоили. Общий ущерб составил более 50 миллионов рублей.

На основании судебных решений указанные земельные участки возвращены законным владельцам. Дело направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодарском крае будут судить мужчину, который устроил ДТП, где погибли трое его знакомых.