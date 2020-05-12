Восемь с половиной лет лишения свободы получил житель Славянского района Кубани за то, что устроил ДТП, где погибли трое его знакомых.
В суде установлено, что 43-летний житель Славянского района Краснодарского края ночью 14 августа 2019 года в станице Петровской сел за руль в пьяном виде, при этом прав на управление транспортным средством он не имел.
Находясь за рулем автомобиля Dodge Intrepid SE, в салоне которого были еще три пассажира, мужчина превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в оросительный канал.
В результате дорожно-транспортного происшествия все пассажиры автомобиля захлебнулись и погибли.
"С учетом позиции обвинения суд назначил виновному лицу восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Ингушетии во время оформления ДТП на автодороге погиб полицейский.
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