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Источник Правда.Ру

Во время оформления ДТП в Ингушетии погиб полицейский

Происшествия

Сотрудник ДПС занимался оформлением дорожно-транспортного происшествия, когда на трассе произошла еще одна авария.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МВД, инцидент произошел вечером 10 мая на 572-м километре автодороги "Кавказ".

Инспектор дорожно-патрульной службы выехал на место аварии, где столкнулись автомобили "Камаз" и Hyundai Solaris.

"Когда офицер осматривал повреждения от столкновения, находясь между автомобилями, в стоящий "Камаз" на скорости врезался автомобиль "Газель", водитель которого не справился с управлением. От удара "Камаз" сдвинулся с места, и сотрудник полиции оказался зажатым между двумя автомобилями", — говорится в сообщении регионального МВД.

Полицейского незамедлительно доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Также с различными травмами в больницу был доставлен водитель "Газели".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Петрозаводске мужчина погиб в патрульной машине.

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Темы дтп мвд ингушетия
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