В городе Шарджа - культурной столице Объединенных Арабских Эмиратов сегодня ночью горел 49-этажный небоскреб.

Видео пожара разместило в Twitter-аккаунте сообщило издание Khaleej Times, первым сообщившее о происшествии.

По первоначальной информации Khaleej Times, что в небоскребе 45 этажей, включая парковку, однако к моменту публикации получены уточнения -

По информации издания, которое ссылается на твиты очевидцев, пожарные эвакуировали жителей близлежащих домов.

Massive Fire at a residential Abbco Towers in Sharjah, UAE. A 48 floor skyscraper, reportedly, mostly occupied by Indians.

Surrounding buildings are also thought to be at risk of catching fire. pic.twitter.com/s36fQ5pnHI