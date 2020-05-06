В городе Шарджа - культурной столице Объединенных Арабских Эмиратов сегодня ночью горел 49-этажный небоскреб.
Видео пожара разместило в Twitter-аккаунте сообщило издание Khaleej Times, первым сообщившее о происшествии.
По первоначальной информации Khaleej Times, что в небоскребе 45 этажей, включая парковку, однако к моменту публикации получены уточнения -
VIDEO: Massive fire guts 49-storey Abbco Tower in #Sharjah's #Al #Nahda. No casualties reported but 7 minor injuries #sharjahfire: https://t.co/6ktrVZ4kgp pic.twitter.com/JE5t9UhuWf— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020
По информации издания, которое ссылается на твиты очевидцев, пожарные эвакуировали жителей близлежащих домов.
Massive Fire at a residential Abbco Towers in Sharjah, UAE. A 48 floor skyscraper, reportedly, mostly occupied by Indians.— anju sharmma (@ianjoosharma) May 5, 2020
Surrounding buildings are also thought to be at risk of catching fire. pic.twitter.com/s36fQ5pnHI
По официальным данным, из здания были эвакуированы 250 семей. Погибли 9 человек (цифра, озвученная властями страны на момент публикации материала - прим.ред).
Причины пожара выясняются.
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