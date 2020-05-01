Прокуратура завела уголовное дело после вспышки COVID-19 под Саратовом

Уголовное дело о халатности в отношении руководства Черкасского психоневрологического интерната возбуждено прокуратурой Саратовской области после того, как в медучреждении коронавирусом заболели 30 человек.

"Установлено, что у четырех постояльцев, проживающих в ГАУ СО "Черкасский психоневрологический интернат", а также одного сотрудника учреждения выявлены признаки респираторного заболевания. Однако вопреки предписанию Главного санитарного врача Российской Федерации руководством интерната своевременно не организовано и не проведено тестирование персонала при появлении у них симптомов респираторного заболевания", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Коронавирус выявлен у 30 человек

По мнение следователей, ненадлежащее исполнение руководством медучреждения своих обязанностей, привело к вспышке заболевания.

В настоящее время в учреждении введен режим карантина, проведено тестирование всего персонала и пациентов. В результате коронавирус был выявлен у 30 человек.

Материалы проверки направлены прокуратурой в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, добавили в ведомстве.

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