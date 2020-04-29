На Алтае сиротам купили непригодные для жизни квартиры

Двенадцати сиротам в Республике Алтай купили квартиры, в которых невозможно жить. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

По данным следствия, двенадцать детей-сирот в 2017–2018 годах должны были получить собственное жилье в рамках государственной программы по охране семьи и детства.

"Осуществлением мероприятий в рамках программы занималось Министерство регионального развития Республики Алтай, заключившее государственные контракты на приобретение жилых помещений на территории районного центра Кош-Агачского района Республики Алтай. На момент передачи продавцами квартир министерству эти жилые помещения не были готовы к заселению и не соответствовали всем предъявляемым требованиям", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Таким образом, сироты жилье не получили, а значит, были нарушены их конституционные права. По мнению СК, это случилось из-за недобросовестного исполнения обязанностей должностными лицами республиканского Министерства регионального развития.

Кто именно допустил халатное отношение к работе — будет выяснено в рамках уголовного дела.

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