Сегодня, 8 апреля, ночью, в Москве в ДТП попал художник Никас Сафронов.
Авария случилась на улице Тверской.
По информации Mach, виноват в произошедшем водитель такси, уснувший за рулем и протаранивший два мимо проезжавших автомобиля — Porsche Сафронова и каршеринговое авто.
В результате ДТП 64-летний художник, ехавший в магазин за покупками для празднования дня рождения, а он у него как раз сегодня, получил травму головы и лишился зуба. Второй водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.