В Москве попал в аварию художник Никас Сафронов

Сегодня, 8 апреля, ночью, в Москве в ДТП попал художник Никас Сафронов.

сразу после аварии

Авария случилась на улице Тверской.

По информации Mach, виноват в произошедшем водитель такси, уснувший за рулем и протаранивший два мимо проезжавших автомобиля — Porsche Сафронова и каршеринговое авто.

В результате ДТП 64-летний художник, ехавший в магазин за покупками для празднования дня рождения, а он у него как раз сегодня, получил травму головы и лишился зуба. Второй водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.