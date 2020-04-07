В Туапсинском районе из-за пожаров введен режим ЧС

Именно там на данный момент сложилась наиболее острая ситуация с распространением лесных пожаров.

Ближайший населенный пункт от очага возгорания — аул Псебе. На данный момент угрозы населенному пункту нет.

"Подразделения проводят тушение по кромке пожара. Создаются минерализованные полосы. Работа ведется на 6 боевых участках. В случае необходимости будет организован встречный пал", — сообщили в региональном МЧС.

Тушение осложняется тем, что загорания находятся в труднодоступных местах при сложном рельефе местности.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создан оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров. Ситуация находится на особом контроле.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Краснодарском крае на данный момент действуют шесть природных очагов возгорания.