На Кубани пытаются потушить шесть природных пожаров

Огонь охватил площадь почти в три тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 250 человек и 50 единиц техники.

"В Краснодарском крае действуют шесть очагов возгораний лесной подстилки на общей площади 2650 кв. метров. В Туапсинском районе — 3, Сочи — 2, Северском районе — 1. По состоянию на 7 апреля, один пожар в Сочи локализован", — сообщили пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве также пояснили, что тушение возгораний осложняет тот факт, что находятся они в труднодоступных местах в горной местности со сложным рельефом. Кроме того, в последние дни на территории края отмечается усиление ветра.

К ликвидации пожара в настоящий момент привлечены 250 человек и порядка 50 единиц техники

В Главном управлении работает оперативный штаб для контроля и координации сложившейся ситуации, происходит наращивание группировки сил и средств. Причины возгораний устанавливаются.

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