При взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево пострадали 10 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона. Ранее в МЧС утверждали, что жертвами взрыва стали три человека, ещё шесть пострадали.
"В результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них, включая ребенка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно", - утверждает источник ТАСС.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.