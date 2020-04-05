При взрыве в Орехово-Зуево пострадали 10 человек

При взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево пострадали 10 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона. Ранее в МЧС утверждали, что жертвами взрыва стали три человека, ещё шесть пострадали.