Уголовное дело возбуждено против одного из рабочих агрокомплекса в Озерском районе Калининградской области. Молодого человека обвиняют в систематических кражах гречки со склада предприятия, где он работал.
Подозреваемый во всем сознался и рассказал, что продавал гречку односельчанам.
"По версии следствия, в период с февраля по март текущего года мужчина систематически похищал мешки с крупой со склада агрокомплекса в поселке Львовское. По окончании рабочего дня он загружал мешки с продукцией в багажник собственного автомобиля и увозил для дальнейшей реализации. В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 25 мешков с гречкой общим весом 1 250 кг", — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Ранее "Правда.ру" рассказывала о том, как у жителя Краснодарского края изъяли почти два килограмма марихуаны.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.