Рабочий украл со склада больше тонны гречки

Уголовное дело возбуждено против одного из рабочих агрокомплекса в Озерском районе Калининградской области. Молодого человека обвиняют в систематических кражах гречки со склада предприятия, где он работал.

Проведя обыск по месту жительства 24-летнего мужчины, полицейские обнаружили 1 250 кг крупы

Подозреваемый во всем сознался и рассказал, что продавал гречку односельчанам.

"По версии следствия, в период с февраля по март текущего года мужчина систематически похищал мешки с крупой со склада агрокомплекса в поселке Львовское. По окончании рабочего дня он загружал мешки с продукцией в багажник собственного автомобиля и увозил для дальнейшей реализации. В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 25 мешков с гречкой общим весом 1 250 кг", — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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