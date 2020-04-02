В Татарстане начали подделывать антисептик

Полицейские установили, что директор одной из местных фирм в период повышенного спроса из-за коронавируса закупил спиртосодержащую жидкость и организовал из нее производство продукции, которую продавал под видом антисептика для рук.

В общей сложности было изъято около 8,5 тыс. литров спиртового суррогата, сообщает республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану выявили место хранения и производства кожного антисептика с признаками, не отвечающими требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Изъято около 8,5 тыс. литров спиртосодержащей продукции", — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, как в Петербурге злоумышленники планировали продавать суррогат под видом дорогого алкоголя.